Полузащитник «Янг Бойз» Закария перешел в «Боруссию» М

Полузащитник швейцарского клуба «Янг Бойз» Денис Закария перешел в «Боруссию», сообщает официальный сайт менхенгладбахской команды.

Соглашение 20-летнего швейцарца с немецким клубом рассчитано до лета 2022 года.

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 34-х матчах «Янг Бойз», забил один мяч и отдал две результативные передачи.

С мая прошлого года вызывается в основную национальную сборную, за которую уже провел три матча.

Стоимость трансфера не разглашается, но по информации авторитетного издания transfermarkt.de, немецкий клуб выложил за футболиста порядка 12 миллионов евро.

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