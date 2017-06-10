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ЦСКА – «Химки». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках второго матча финальной серии Единой Лиги ВТБ московский ЦСКА сыграет с подмосковными «Химками.

Встреча пройдет в Москве и начнется в 17:00 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой игры.

Напомним, в серии до трех побед армейцы ведут в счете 1:0. Первый матч противостояния завершился победой ЦСКА со счетом 94:88.

Матч

ЦСКА - Химки

Место и дата

10 июня 17:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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