ЦСКА – «Химки». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках второго матча финальной серии Единой Лиги ВТБ
московский ЦСКА сыграет с подмосковными «Химками.
Встреча пройдет в Москве и начнется в 17:00 по местному
времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой игры.
Напомним, в серии до трех побед армейцы ведут в счете 1:0. Первый матч противостояния завершился победой ЦСКА со счетом 94:88.
Матч
Место и дата
10 июня 17:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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