ЧМ-2018. Квалификация. Шотландия – Англия, Германия – Сан-Марино и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты
матчей шестого тура европейской квалификации чемпионата мира 2018 года.
Матчи групп А, В и Н состоялись вчера, 9 июня, их результаты
можно посмотреть ЗДЕСЬ.
ГРУППА С
Матч
Азербайджан - Северная Ирландия
Место и дата
10 июня 19:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 июня 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 июня 21:45, , Онлайн-трансляция
ГРУППА Е
Матч
Место и дата
10 июня 19:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 июня 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 июня 21:45, , Онлайн-трансляция
ГРУППА F
Матч
Место и дата
10 июня 19:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 июня 19:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 июня 21:45, , Онлайн-трансляция
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