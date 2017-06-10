Александр Бубнов: Ничья с Чили намного ценнее разгрома в Венгрии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры сборной России в товарищеском матче с командой Чили (1:1).

- Наша сборная сыграла организованно в обороне и хорошо выглядела физически против сильного соперника, который будет одним из фаворитов Кубка конфедераций, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru. - У меня положительные впечатления от матча, поскольку организация игры была на качественном уровне. Плюс наши неплохо прессинговали и создавали моменты. Возможно, чилийцы больше владели мячом, но нельзя сказать, что они имели ощутимого игрового преимущества. В целом это был равный матч.

Вообще настроение перед турниром хорошее, поскольку мы провели равный матч с сильным соперником. Мы показали нужный баланс, которого в предыдущих контрольных матчах зачастую не хватало. Одно дело – разгром Венгрии, и другое – ничья с Чили. Парадоксально, но второй результат намного ценнее и дает основание надеяться на хорошее выступление.