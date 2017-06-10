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Александр Бубнов: Ничья с Чили намного ценнее разгрома в Венгрии

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры сборной России в товарищеском матче с командой Чили (1:1).

- Наша сборная сыграла организованно в обороне и хорошо выглядела физически против сильного соперника, который будет одним из фаворитов Кубка конфедераций, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru. -  У меня положительные впечатления от матча, поскольку организация игры была на качественном уровне. Плюс наши неплохо прессинговали и создавали моменты. Возможно, чилийцы больше владели мячом, но нельзя сказать, что они имели ощутимого игрового преимущества. В целом это был равный матч.

Вообще настроение перед турниром хорошее, поскольку мы провели равный матч с сильным соперником. Мы показали нужный баланс, которого в предыдущих контрольных матчах зачастую не хватало. Одно дело – разгром Венгрии, и другое – ничья с Чили. Парадоксально, но второй результат намного ценнее и дает основание надеяться на хорошее выступление.

Матч

Россия - Чили - 1:1 (0:0)

Голы

Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)

Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)

Предупреждения:

Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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