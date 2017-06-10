Александр Бубнов: Ничья с Чили намного ценнее разгрома в Венгрии
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями
от игры сборной России в товарищеском матче с командой Чили (1:1).
- Наша сборная сыграла организованно в обороне и хорошо
выглядела физически против сильного соперника, который будет одним из фаворитов
Кубка конфедераций, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
- У меня положительные впечатления от
матча, поскольку организация игры была на качественном уровне. Плюс наши
неплохо прессинговали и создавали моменты. Возможно, чилийцы больше владели
мячом, но нельзя сказать, что они имели ощутимого игрового преимущества. В
целом это был равный матч.
Вообще настроение перед турниром хорошее, поскольку мы провели равный матч с сильным соперником. Мы показали нужный баланс, которого в предыдущих контрольных матчах зачастую не хватало. Одно дело – разгром Венгрии, и другое – ничья с Чили. Парадоксально, но второй результат намного ценнее и дает основание надеяться на хорошее выступление.
Матч
Голы
Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)
Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)
Предупреждения:
Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция