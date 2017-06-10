«Кливленд» разгромил «Голден Стэйт» и сократил отставание в финальной серии НБА
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В четвертом матче финальной серии плей-офф НБА «Кливленд» на
домашней площадке разгромил «Голден Стэйт» со счетом 137:116 (49:33, 37:35,
29:28, 22:20).
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кавальерс»
Кайри Ирвинг, в его активе 40 очков, 7 подборов и 4 передачи, у соперника больше
всех очков набрал форвард Кевин Дюрант – 35.
В серии до четырех побед «Кливленд» впервые выиграл у «Голден Стэйт» и сократил отставание в счете – 1:3. Пятый матч противостояния состоится 13 июня на «Оракл-Арене» в Окленде.
НБА. Плей-офф
Финал
Четвертый матч
Матч
Кливленд - Голден Стэйт - 137:116
Место и дата
10 июня 04:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
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