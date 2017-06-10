«Кливленд» разгромил «Голден Стэйт» и сократил отставание в финальной серии НБА

В четвертом матче финальной серии плей-офф НБА «Кливленд» на домашней площадке разгромил «Голден Стэйт» со счетом 137:116 (49:33, 37:35, 29:28, 22:20).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кавальерс» Кайри Ирвинг, в его активе 40 очков, 7 подборов и 4 передачи, у соперника больше всех очков набрал форвард Кевин Дюрант – 35.

В серии до четырех побед «Кливленд» впервые выиграл у «Голден Стэйт» и сократил отставание в счете – 1:3. Пятый матч противостояния состоится 13 июня на «Оракл-Арене» в Окленде.

НБА. Плей-офф

Финал

Четвертый матч