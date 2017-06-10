Россия сыграла вничью с Чили, Франция уступила Швеции, а «Кливленд» разгромил «Голден Стэйт». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.

Главной новостью минувшего дня стало назначение Леонида Слуцкого тренером английского клуба «Халл Сити».

Сборная России в Москве сыграла вничью в товарищеском матче с командой Чили.

В матче европейской квалификации чемпионата мира-2018 сборная Голландии забила пять безответных мячей в ворота Люксембурга.

Дубль Криштиану Роналду помог Португалии обыграть Латвию.

Швеция на последних минутах вырвала победу у французов.

Белорусская команда взяла верх в противостоянии с Болгарией.

С остальными результатами матчей можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

«Кливленд» на домашней площадке обыграл «Голден Стэйт» и сократил отставание в финальной серии НБА.

Московский «Локомотив» предложил контракт с зарплатой в 80 тысяч евро в месяц игроку «Уотфорда».

Мужская сборная России уступила Франции в Мировой лиге.

Пилот Феррари» Кими Райкконен показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады.

Цитата дня: «Ничья с Чили намного ценнее разгрома в Венгрии», - Александр Бубнов.

Блог дня: Гид по игровой выставке E3-2017