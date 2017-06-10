Россия сыграла вничью с Чили, Франция уступила Швеции, а «Кливленд» разгромил «Голден Стэйт». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных
новостей утра субботы.
Главной новостью минувшего дня стало назначение Леонида
Слуцкого тренером английского клуба «Халл Сити».
Сборная России в Москве сыграла вничью в товарищеском матче
с командой Чили.
В матче европейской квалификации чемпионата мира-2018 сборная Голландии забила пять безответных мячей в ворота Люксембурга.
Дубль Криштиану Роналду помог Португалии обыграть Латвию.
Швеция на последних минутах вырвала победу у французов.
Белорусская команда взяла верх в противостоянии с Болгарией.
С остальными результатами матчей можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
«Кливленд» на домашней площадке обыграл «Голден Стэйт» и сократил отставание в финальной серии НБА.
Московский «Локомотив» предложил контракт с зарплатой в 80 тысяч евро в месяц игроку «Уотфорда».
Мужская сборная России уступила Франции в Мировой лиге.
Пилот Феррари» Кими Райкконен показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады.
Цитата дня: «Ничья с Чили намного ценнее разгрома в Венгрии», - Александр Бубнов.
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