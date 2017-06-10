Росс Браун: Сейчас Формула-1 на перепутье в плане использования двигателей

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун считает, что спорт стоит перед серьезным выбором, какие двигатели нужно использовать в будущем.

«Двигатели – ключевой фактор в том, какой станет Ф-1 в будущем. Вместе с FIA, командами и поставщиками моторов мы обсуждаем то, какими двигатели должны стать в будущем.

Думаю, что сейчас Ф-1 находится на перепутье, потому что автомобильная отрасль двигается в другом направлении, создавая электрокары или беспилотные машины. Но это не подходит Ф-1.

Так какой же нам выбрать путь на будущее? Нам нужно привлечь болельщиков, потому что если никто не будет наблюдать за спортом, мы останемся ни с чем.

Я считаю, что мы должны сохранить сложную техническую составляющую в спорте. С другой стороны, нам не стоит переусердствовать в этом вопросе, потому что технологии не должны отвлекать людей от гонок.

Могу сказать, что в настоящее время идет положительный диалог с командами и FIA касательно решений о будущем Ф-1», - цитирует Брауна Autosport.