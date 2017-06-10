Росс Браун: Сейчас Формула-1 на перепутье в плане использования двигателей
Спортивный директор
Формулы-1 Росс Браун считает, что спорт стоит перед серьезным выбором, какие
двигатели нужно использовать в будущем.
«Двигатели – ключевой фактор в
том, какой станет Ф-1 в будущем. Вместе с FIA, командами и поставщиками моторов
мы обсуждаем то, какими двигатели должны стать в будущем.
Думаю, что сейчас Ф-1 находится на
перепутье, потому что автомобильная отрасль двигается в другом направлении,
создавая электрокары или беспилотные машины. Но это не подходит Ф-1.
Так какой же нам выбрать путь на
будущее? Нам нужно привлечь болельщиков, потому что если никто не будет
наблюдать за спортом, мы останемся ни с чем.
Я считаю, что мы должны сохранить
сложную техническую составляющую в спорте. С другой стороны, нам не стоит
переусердствовать в этом вопросе, потому что технологии не должны отвлекать
людей от гонок.
Могу сказать, что в настоящее
время идет положительный диалог с командами и FIA касательно решений о будущем
Ф-1», - цитирует Брауна Autosport.