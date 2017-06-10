Руководство Формулы-1 и FIA создало рабочую группу с целью улучшить борьбу на трассе

Руководство Ф-1 начало совместную исследовательскую программу с FIA с целью понять, за счет чего автомобили смогут снова активнее бороться на трассе друг с другом. Об этом сообщает Autosport.

Сообщается, что спортивный директор Ф-1 Росс Браун заявил во время уик-энда в Канаде в пятницу, что руководители осведомлены о проблемах с обгонами. Браун добавил, что группа нанятых инженеров пытается понять, как сделать так, чтобы автомобили смогли активнее вести борьбу друг с другом.

Он также выразил обеспокоенность в связи с тем, что между тремя командами – «Феррари», «Мерседесом» и «Ред Булл» - и остальной частью пелотона слишком большой разрыв.