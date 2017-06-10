Руководство Формулы-1 и FIA создало рабочую группу с целью улучшить борьбу на трассе
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Руководство Ф-1 начало
совместную исследовательскую программу с FIA с целью понять, за счет чего
автомобили смогут снова активнее бороться на трассе друг с другом. Об этом
сообщает Autosport.
Сообщается, что спортивный директор Ф-1 Росс Браун заявил во время уик-энда в Канаде в пятницу, что руководители осведомлены о проблемах с обгонами. Браун добавил, что группа нанятых инженеров пытается понять, как сделать так, чтобы автомобили смогли активнее вести борьбу друг с другом.
Он также выразил
обеспокоенность в связи с тем, что между тремя командами – «Феррари»,
«Мерседесом» и «Ред Булл» - и остальной частью пелотона слишком большой разрыв.
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