Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Кливленд137 : 116Голден Стэйт
Волейбол  США- : -Россия
Футбол  Шотландия- : -Англия
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Футбол  Казахстан- : -Дания
Футбол  Норвегия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кристиан Хайдель: «Шальке» сделал ставку на молодого, но очень новаторского тренера

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера. Напомним, что он заменил на этой должности Маркуса Вайнцирля.

«Мы проанализировали весь прошлый сезон с тем, чтобы создать предпосылки для успеха в новом сезоне. В итоге мы пришли к выводу, что если мы хотим развиваться, нам нужны перемены. Это подразумевает под собой смену главного тренера. Это решение далось мне непросто. Я благодарю Маркуса Вайнцирля и желаю ему в будущем всего самого наилучшего.

Хотя у Доменико Тедеско не такой большой опыт, во время переговоров он смог убедить нас, что у него есть четкий план относительно будущего развития «Шальке». Как и многие другие клубы, мы сделаем ставку на очень молодого и в то же время очень новаторского тренера. Правление и наблюдательный совет поддержали это решение», - цитирует Хайделя официальный сайт клуба.

Контракт с 31-летним специалистом рассчитан на два года. Ранее Тедеско возглавлял команду «Эрцгебирге» из второй бундеслиги.

В минувшем чемпионате Германии «Шальке» занял 10-е место.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Доменико Тедеско возглавил «Шальке» (фото)Доменико Тедеско назначен новым главным тренером «Шальке», сменив на этом посту Маркуса Вайнцирля, сообщает официальный твиттер клуба из Гельзенкирхена.Председатель Совета директоров «Славии»: Очень ценим, что Коноплянка готов играть за насПолузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка может стать игроком пражской «Славии», заявил председатель Совета директоров чешского клуба Ярослав Тврдик.«Шальке» готов увеличить зарплату ГорецкеРуководство немецкого «Шальке-04» готово поднять заработную плату полузащитнику Леону Горецке, чтобы сохранить его в своем клубе.«Шальке»: Наш Коноплянка немного заржавелТвиттер «Шальке» отреагировал на непопадание Евгения Коноплянки в стартовый состав сборной Украины на матч с Мальтой.«Арсенал» объявил о переходе Колашинаца23-летний защитник Сеад Колашинац продолжит карьеру в чемпионате Англии.Евгений Коноплянка: «Шальке» – настоящая ямаПолузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка рассказал, что готов покинуть команду ради игровой практики.Евгений Коноплянка будет крупно оштрафован за критику главного тренера «Шальке»Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка будет оштрафован за критику в адрес главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.Спортивный директор «Шальке»: Вайнцирль не рассчитывает на КоноплянкуСпортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель сказал, что главный тренер команды Маркус Вайнцирль не рассчитывает на полузащитника Евгения Коноплянку.Евгений Коноплянка: Вайнцирль – трус, желаю ему не задержаться в «Шальке»Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка раскритиковал главного тренера команды Маркуса Вайнцирля.«Газпром» продлил контракт с «Шальке» до 2022 годаПАО «Газпром» продлило спонсорский контракт с немецким «Шальке». Об этом сообщил представитель компании Сергей Куприянов.Хунтелар вернулся в «Аякс» спустя 9 лет (фото)33-летний форвард Клас-Ян Хюнтелар покинул «Шальке 04» и вернулся в «Аякс». Об этом сообщает пресс-служба амстердамского клуба.Леонид Федун: Зобнину нужно показать себя зарубежным скаутам на уровне Лиги чемпионовВладелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что полузащитник Роман Зобнин должен показать себя в Лиге чемпионов прежде, чем уходить в европейский клуб.Евгений Коноплянка: Сердце разрывается от того, что «Днепр» вылетел из УПЛПолузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка прокомментировал вылет своего бывшего клуба «Днепра» из украинской премьер-лиги.Ральф Ферманн: «Шальке» заслужил десятое место. Это горькоГолкипер «Шальке» Ральф Ферманн после матча против «Ингольштадта» (1:1) подвели итоги сезона. Напомним, что его команда заняла десятое место в чемпионате Германии.Маркус Вайнцирль: В матче с «Ингольштадтом» хотим улучшить нашу статистику на выездеГлавный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился ожиданиями от матча с «Ингольштадтом». Команды сыграют в 34-м туре чемпионата Германии.«Челси» готов продлить аренду Бабы в «Шальке»Защитник «Челси» Абдул Рахман Баба, скорее всего, продолжить играть в аренде в «Шальке», сообщает Daily Mail.Спортивный директор «Шальке»: Аого, Хунтелар и Бадштубер покинут команду, Коноплянка останетсяСпортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель рассказал, кто покинет команду по окончании сезона.Маркус Вайнцирль: «Гамбург» прижат к стене. Это очень неприятный соперникГлавный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился ожиданиями от матча с «Гамбургом». Напомним, что командам предстоит сыграть в 33-м туре чемпионата Германии.Кристиан Штрайх: «Фрайбург» провел отличный матчГлавный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх поделился впечатлениями после матча с «Шальке» в 32-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.Маркус Вайнцирль: Естественно, мы недовольны турнирным положением «Шальке»Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцириль поделился впечатлениями после матча с «Фрайбургом» в чемпионате Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.
Футбол
«Локомотив» предложил контракт с зарплатой в 80 тысяч евро в месяц игроку «Уотфорда»
Баскетбол
Владимир Гомельский: Вызывает раздражение полная беспомощность тренера «Кливленда»
Футбол
Голы Джаки и Шакири принесли победу Швейцарии в матче с Фарерами
Волейбол
Мужская сборная России уступила Франции в Мировой лиге
все новости
Шальке 04
Шальке 04календарьстатистика