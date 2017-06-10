Кристиан Хайдель: «Шальке» сделал ставку на молодого, но очень новаторского тренера
Спортивный директор «Шальке»
Кристиан Хайдель прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного
тренера. Напомним, что он заменил на этой должности Маркуса Вайнцирля.
«Мы проанализировали весь
прошлый сезон с тем, чтобы создать предпосылки для успеха в новом сезоне. В
итоге мы пришли к выводу, что если мы хотим развиваться, нам нужны перемены.
Это подразумевает под собой смену главного тренера. Это решение далось мне непросто.
Я благодарю Маркуса Вайнцирля и желаю ему в будущем всего самого наилучшего.
Хотя у Доменико Тедеско не
такой большой опыт, во время переговоров он смог убедить нас, что у него есть
четкий план относительно будущего развития «Шальке». Как и многие другие клубы,
мы сделаем ставку на очень молодого и в то же время очень новаторского тренера.
Правление и наблюдательный совет поддержали это решение», - цитирует Хайделя
официальный сайт клуба.
Контракт
с 31-летним специалистом рассчитан на два года. Ранее Тедеско возглавлял
команду «Эрцгебирге» из второй бундеслиги.
В
минувшем чемпионате Германии «Шальке» занял 10-е место.