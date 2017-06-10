Линделеф на следующей неделе пройдет в медосмотр в «МЮ»

Защитник «Бенфики» и сборной Швеции Виктор Линделеф вскоре может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают португальские СМИ.

Как информирует Record, защитник пройдет медосмотр в «МЮ» на следующей неделе после того, как вернется из сборной Швеции. Напомним, что вчера шведы обыграли Францию в квалификации ЧМ-2018 (2:1). Ранее в СМИ сообщалось, что сумма трансфера составит около 30 миллионов фунтов и еще пять миллионов португальский клуб может получить в виде бонусов.

В прошедшем сезоне 22-летний Виктор Линделеф провел 47 матчей за «Бенфику» и забил один мяч.