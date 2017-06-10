Линделеф на следующей неделе пройдет в медосмотр в «МЮ»
Источник: RecordКомментарии
Защитник «Бенфики» и
сборной Швеции Виктор Линделеф вскоре может стать игроком «Манчестер
Юнайтед». Об этом сообщают португальские СМИ.
Как информирует Record,
защитник пройдет медосмотр в «МЮ» на следующей неделе после того, как вернется
из сборной Швеции. Напомним, что вчера шведы обыграли Францию в квалификации
ЧМ-2018 (2:1). Ранее в СМИ сообщалось, что сумма трансфера составит около 30
миллионов фунтов и еще пять миллионов португальский клуб может получить в виде
бонусов.
В прошедшем сезоне
22-летний Виктор Линделеф провел 47 матчей за «Бенфику» и забил один мяч.
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