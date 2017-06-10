Букмекеры считают сборную Англии фаворитом в матче с Шотландией

Букмекеры не сомневаются в победе Германии над Сан-Марино и не принимают ставок на этот исход

Сегодня состоится матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Германии и Сан-Марино. Букмекеры уверены в том, что победу одержат немцы.