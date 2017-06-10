Букмекеры считают сборную Англии фаворитом в матче с Шотландией
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня состоится матч
квалификации ЧМ-2018 между сборными Шотландии и Англии. Букмекеры считают
фаворитом встречи английскую команду.
Согласно букмекерским
котировкам, коэффициент на победу англичан составляет 1.71, на победу
шотландцев – 5.40. Ничья оценивается коэффициентом 3.55.
Матч начнется в 19:00 по Москве.
Матч
Место и дата
10 июня 19:00, , Онлайн-трансляция
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