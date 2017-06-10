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Букмекеры считают сборную Англии фаворитом в матче с Шотландией

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоится матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Шотландии и Англии. Букмекеры считают фаворитом встречи английскую команду.

Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на победу англичан составляет 1.71, на победу шотландцев – 5.40. Ничья оценивается коэффициентом 3.55.

Матч начнется в 19:00 по Москве.

Матч

Шотландия - Англия

Место и дата

10 июня 19:00, , Онлайн-трансляция

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