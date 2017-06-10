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Букмекеры не сомневаются в победе Германии над Сан-Марино и не принимают ставок на этот исход

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоится матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Германии и Сан-Марино. Букмекеры уверены в том, что победу одержат немцы.

Победа Германии, по мнению букмекеров, настолько вероятное событие, что ставки на этот исход матча не принимаются вовсе. При выигрышной ставке на другие исходы можно заработать серьезные деньги. Коэффициент на ничью составляет 45.00, на победу Сан-Марино – 95.00.

Матч начнется в 21:45 по Москве.

Матч

Германия - Сан-Марино

Место и дата

10 июня 21:45, , Онлайн-трансляция

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