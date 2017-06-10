«МЮ» и «Ливерпуль» претендуют на полузащитника «Спортинга» Мартинша
Источник: O JogoКомментарии
Полузащитник лиссабонского «Спортинга»
Желсон Мартинш попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Об
этом сообщают португальские СМИ.
Как сообщает O Jogo, португальский клуб готов продать игрока за 45 миллионов
евро. В прошедшем сезоне 22-летний Желсон Мартинш провел 44 матча за «Спортинг»
и забил семь мячей при 14 голевых передачах.
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