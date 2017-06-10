Рамзан Кадыров: Начались первые в истории сборы ФК «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о начале сборов грозненской команды «Ахмат». Ранее клуб носил название «Терек».

«Дорогие друзья! Сегодня начались первые в истории подготовительные сборы футбольной команды «Ахмат»! Они пройдут на территории Австрии. В пятницу вечером команда прибыла на свою тренировочную базу. Главный тренер Олег Кононов провел собрание, на котором рассказал подопечным о нюансах тренировочного процесса на сборах. Почти месяц наша любимая команда будет готовиться к очередному чемпионату России, который стартует в середине июля. Запланированы большой объем работы и контрольные игры.

Желаю тренерскому штабу, футболистам, сотрудникам клуба «Ахмат» хорошей плодотворной работы и подготовки. С нетерпением будем ждать возвращения любимого клуба на Родину и начала чемпионата. Уверен, «Ахмат» будет радовать всех нас зрелищной игрой в наступающем сезоне!», - написал Кадыров в своем Instagram.

Напомним, 6 июня совет «Терека» принял решение о переименовании клуба в «Ахмат».