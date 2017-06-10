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Олег Кононов: У «Ахмата» путь только наверх. А наверх – это первое место

Источник:  InstagramКомментарии

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов сказал, что клуб будет стремиться занять первое место в чемпионате России. Ранее грозненский клуб носил название «Терек».

«Путь только наверх. А наверх – это первое место. Вот это самое главное, что должны вы знать. Первое место в чемпионате России», — сказал Олег Кононов на видео, размещенном в Instagram Рамзана Кадырова. Тренер выступил на собрании команды перед началом сборов.

Напомним, 6 июня совет «Терека» принял решение о переименовании клуба в «Ахмат».

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