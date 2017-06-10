Олег Кононов: У «Ахмата» путь только наверх. А наверх – это первое место
Источник: InstagramКомментарии
Главный тренер «Ахмата»
Олег Кононов сказал, что клуб будет стремиться занять первое место в чемпионате
России. Ранее грозненский клуб носил название «Терек».
«Путь только наверх. А наверх
– это первое место. Вот это самое главное, что должны вы знать. Первое место в
чемпионате России», — сказал Олег Кононов на видео, размещенном в Instagram Рамзана Кадырова. Тренер выступил на собрании
команды перед началом сборов.
Напомним,
6 июня совет «Терека» принял решение о переименовании клуба в «Ахмат».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически