«Челси» интересуется Алексом Сандро, «Ювентус» требует за него 59 миллионов евро

«Челси» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Алексу Сандро. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует London Evening Standard, «Ювентус» требует за игрока 59 миллионов евро. Альтернативными вариантами для «Челси» на эту позицию являются Райан Бертран («Саутгемптон») и Бенджамен Менди («Монако»).

В минувшем сезоне 26-летний Алекс Сандро провел 43 матча за «Ювентус» и забил три мяча при семи голевых передачах.