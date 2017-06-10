Сергей Семак: Результат Кубка конфедераций для меня не так важен
Источник: «Советский спорт»Комментарии
поделился ожиданиями от Кубка
конфедераций, стартующем на следующей неделе.
- Этот турнир прежде всего генеральная репетиция перед
чемпионатом мира 2018 года, - сказал Семак. - У организаторов есть возможность
в реальных условиях проверить комфортность и безопасность стадионов, газон на
аренах, а у болельщиков - познакомиться с форматом проведения турнира.
Результат лично для меня не так важен. Сравнивать Кубок конфедераций с
чемпионатом мира или Европы не очень правильно. Несмотря на то, что на турнир приезжают
лучшие сборные континентов, для меня он носит статус контрольного, а не
официального.
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