Сергей Семак: Результат Кубка конфедераций для меня не так важен

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Россия сыграла вничью с Чили, Франция уступила Швеции, а «Кливленд» разгромил «Голден Стэйт». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.

Александр Бубнов: Ничья с Чили намного ценнее разгрома в Венгрии Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры сборной России в товарищеском матче с командой Чили (1:1).

Анатолий Бышовец: Игровая идея сборной России требует большего исполнительского мастерства и креативности Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от игры сборной России в матче с командой Чили (1:1).

Артуро Видаль: Наша цель – выиграть Кубок конфедерации-2017 Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал ничей результат матча с командой России (1:1).

Станислав Черчесов: Мы совершили качественный скачок Главные тренеры сборных Чили и России Хуан Пицци и Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции ответили на вопросы журналистов.

Федор Кудряшов: Атака у Чили просто сумасшедшая Защитник сборной России поделился впечатлениями от контрольного матча с командой Чили (1:1).

Евгений Ловчев: Наши выглядели не хуже, чем одна из лучших сборных мира Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал итоги товарищеского матча Россия – Чили, который завершился со счетом 1:1.

Александр Ерохин: Во втором тайме сборная стала агрессивнее Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился впечатлениями от контрольного матча с командой Чили (1:1).

Александр Ерохин: Надо тянуться к таким игрокам, как Санчес Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился впечатлениями от игры форварда сборной Чили Алексиса Санчеса.

Федор Кудряшов: Сначала нервничали, но потом успокоились Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился впечатлениями от контрольного матча с командой Чили (1:1).

Федор Кудряшов: Травмы у меня нет, только ушиб Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал о своем повреждении в контрольном матче с командой Чили (1:1).

Проверка пройдена. Алексей Андронов – о подготовке России к Кубку конфедераций Последний контрольный матч наша сборная сыграла с одним из лидеров рейтинга ФИФА (того самого, где сама занимает 63-е место) – чилийцами.

Никита Симонян: Сборная России постепенно должна обретать уверенность Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Чили (1:1).

«Посмотрел Бразилия – Аргентина и не увидел кудесников. Наши не хуже!» Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев сформулировал пять главных выводов по итогам товарищеского матча сборных России и Чили.

Денис Глушаков: Мне не впервой играть против топ-футболистов Полузащитник сборной России Денис Глушаков качество футбола в контрольном матче против команды Чили (1:1).

Денис Глушаков: Не справились с Санчесом. У него креатив зашкаливает Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился мнением о лидере сборной Чили – Алексисе Санчесе.

Денис Глушаков: У сборной есть неделя, чтобы исправить ошибки Полузащитник сборной России ответил на вопросы журналистов после контрольного матча против команды Чили (1:1).

«Васин – король воздуха». Черданцев и КО – о матче Россия – Чили «Советский спорт» приводит самые ярки комментарии по игре сборных России и Чили в Москве.

Виталий Мутко: Все увидели, что у нас есть команда Президент РФС, вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Чили.