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Сергей Семак: Результат Кубка конфедераций для меня не так важен

Артем Мельников, Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, стартующем на следующей неделе.

- Этот турнир прежде всего генеральная репетиция перед чемпионатом мира 2018 года, - сказал Семак. - У организаторов есть возможность в реальных условиях проверить комфортность и безопасность стадионов, газон на аренах, а у болельщиков - познакомиться с форматом проведения турнира. Результат лично для меня не так важен. Сравнивать Кубок конфедераций с чемпионатом мира или Европы не очень правильно. Несмотря на то, что на турнир приезжают лучшие сборные континентов, для меня он носит статус контрольного, а не официального.

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