Юрий Семин: Любой сборной приятно выиграть Кубок конфедераций

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в беседе с «Советским спортом» обсудил Кубок конфедераций, стартующий в нашей стране на следующей неделе.

- Много говорят о том, нужен ли Кубок конфедераций. Что вы об этом думаете?

- Нет смысла это комментировать, раз большие люди в ФИФА, которые давно в футболе, решили проводить турнир. С точки зрения проверки готовности страны-хозяйки к чемпионату мира он полезен. Любой сборной приятно выиграть Кубок конфедераций, это заметный трофей. Важно, что некоторые, как Германия, могут опробовать молодежь. Может, кто-то из них выстрелит, и появятся новые звезды, - сказал Семин.