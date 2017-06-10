Юрий Семин: Любой сборной приятно выиграть Кубок конфедераций
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в
беседе с «Советским спортом» обсудил Кубок конфедераций, стартующий в нашей
стране на следующей неделе.
- Много говорят о том, нужен ли Кубок
конфедераций. Что вы об этом думаете?
- Нет смысла это комментировать, раз большие люди в
ФИФА, которые давно в футболе, решили проводить турнир. С точки зрения проверки
готовности страны-хозяйки к чемпионату мира он полезен. Любой сборной приятно
выиграть Кубок конфедераций, это заметный трофей. Важно, что некоторые, как
Германия, могут опробовать молодежь. Может, кто-то из них выстрелит, и появятся
новые звезды, - сказал Семин.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически