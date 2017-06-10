В «Челси» недовольны, что Диего Коста распространил информацию об уходе из команды

Руководство «Челси» недовольно действиями нападающего команды Диего Косты. Об этом сообщает испанское издание AS.

Напомним, что Диего Коста обнародовал содержание смс от главного тренера команды Антонио Конте. В ней Конте пишет, что Коста не входит в его планы на следующий сезон. В «Челси» недовольны утечкой информации, так как считают, что теперь сложно будет выручить за него желаемые 50 миллионов евро, так как знают, что главный тренер в любом случае хочет расстаться с игроком.

В прошедшем сезоне 28-летний Диего Коста провел 42 матча за «Челси» и забил 22 мяча при восьми голевых передачах. Вместе с командой он стал чемпионом Англии.