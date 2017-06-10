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В «Челси» недовольны, что Диего Коста распространил информацию об уходе из команды

Источник:  ASКомментарии

Руководство «Челси» недовольно действиями нападающего команды Диего Косты. Об этом сообщает испанское издание AS.

Напомним, что Диего Коста обнародовал содержание смс от главного тренера команды Антонио Конте. В ней Конте пишет, что Коста не входит в его планы на следующий сезон. В «Челси» недовольны утечкой информации, так как считают, что теперь сложно будет выручить за него желаемые 50 миллионов евро, так как знают, что главный тренер в любом случае хочет расстаться с игроком.

В прошедшем сезоне 28-летний Диего Коста провел 42 матча за «Челси» и забил 22 мяча при восьми голевых передачах. Вместе с командой он стал чемпионом Англии.

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