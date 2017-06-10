В «Челси» недовольны, что Диего Коста распространил информацию об уходе из команды
Источник: ASКомментарии
Руководство «Челси»
недовольно действиями нападающего команды Диего Косты. Об этом сообщает
испанское издание AS.
Напомним, что Диего Коста
обнародовал содержание смс от главного тренера команды Антонио Конте. В ней
Конте пишет, что Коста не входит в его планы на следующий сезон. В «Челси»
недовольны утечкой информации, так как считают, что теперь сложно будет
выручить за него желаемые 50 миллионов евро, так как знают, что главный тренер
в любом случае хочет расстаться с игроком.
В прошедшем сезоне
28-летний Диего Коста провел 42 матча за «Челси» и забил 22 мяча при восьми голевых
передачах. Вместе с командой он стал чемпионом Англии.
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