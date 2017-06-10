Андрей Назаров: Свои Панарины появятся и в Нижнекамске

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал о кадровой политике клуба в преддверии нового сезона КХЛ.

- По мнению ряда экспертов и болельщиков, «Нефтехимик» в межсезонье стал одним из лидеров Восточной конференции по количеству кадровых потерь. Разделяете такие оценки?

- Руководством был выбран определенный курс, связанный с оптимизацией бюджета и омоложением. Учитывая этот курс, мы спокойно и профессионально отработали на трансферном рынке. Сформирована вратарская бригада Ежов - Макаров, подписан снайпер Роу, центрфорвард Ганзал - и так далее. Да, безусловно, есть и потери. Но в том числе поэтому мы и проводим молодежный лагерь. В свое время в «Тракторе», «Витязе» и других клубах благодаря таким специальным сборам новый этап в своих карьерах открывали такие таланты, как Артемий Панарин, Евгений Кузнецов, Михаил Анисин, Антон Бурдасов, Евгений Тимкин. Уверены, что свои Панарины появятся и в Нижнекамске.

- Игроки какого амплуа «Нефтехимику» нужны в первую очередь?

- Основные позиции для просмотра - защитники и крайние форварды. В этих линиях у нас пока есть вакантные места.