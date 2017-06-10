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«Рубин» договорился с «Ростовом» о переходе Граната

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

«Рубин» достиг с «Ростовом» договоренности о переходе в казанский клуб защитника Владимира Граната, сообщается на официальном сайте клуба из Татарстана.

В прошедшем сезоне 30-летний игрок провел в чемпионате России 12 матчей.

До «Ростова» он выступал за команды «Звезда» (Иркутск), «Динамо» (Москва), «Сибирь» (Новосибирск), «Спартак» (Москва). Гранат является бронзовым призером чемпионата России (2008) в составе «Динамо».

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