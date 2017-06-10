«Анжи» продлил контракт с Григоряном на один год

«Анжи» продлил контракт на один год с главным тренером команды Александром Григоряном. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что Григорян возглавил «Анжи» в начале 2017 года, сменив чеха Павла Врбу. Ему удалось сохранить место в РФПЛ, заняв 12-е место в чемпионате России.

Отметим, что ранее 50-летний Григорян работал со «СКА-Хабаровском» и «Тосно». А также с женскими командами «Лада» и «Звезда-2005», с которыми он четырежды стал чемпионом России.