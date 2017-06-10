«Анжи» продлил контракт с Григоряном на один год
Источник: ФК «Анжи»Комментарии
«Анжи» продлил контракт на
один год с главным тренером команды Александром Григоряном. Об этом сообщает
официальный сайт клуба.
Напомним, что Григорян
возглавил «Анжи» в начале 2017 года, сменив чеха Павла Врбу. Ему удалось
сохранить место в РФПЛ, заняв 12-е место в чемпионате России.
Отметим, что ранее
50-летний Григорян работал со «СКА-Хабаровском» и «Тосно». А также с женскими
командами «Лада» и «Звезда-2005», с которыми он четырежды стал чемпионом России.
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