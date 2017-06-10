Снейдер стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Голландии

В матче со сборной Люксембурга в квалификации (5:0) полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер сыграл за команду в 131-й раз. Это новый рекорд «оранжевых».

Полузащитник «Галатасарая» обошел по количеству встреч за оранжевых Эдвина ван дер Сара, находившегося в статусе рекордсмена страны по этому показателю 4002 дня. У ван дер Сара 130 игр

Снейдер дебютировал за сборную Голландии 30 апреля 2003 года в товарищеской встрече с Португалией (1:1) в Эйндховене. Тогда хавбеку было 18 лет, и он выступал за «Аякс», а сборной руководил Дик Адвокат.

«131 матч - это достаточно много. Эдвин ван дер Сар сыграл 130, но он был вратарем. Основные голкиперы редко пропускают матчи, их карьера обычно длится дольше. Полагаю, мой рекорд будет держаться достаточно долго», - цитирует Снейдера официальный сайт УЕФА.