Снейдер стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Голландии
В матче со сборной
Люксембурга в квалификации (5:0)
полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер сыграл за команду в 131-й раз. Это
новый рекорд «оранжевых».
Полузащитник «Галатасарая»
обошел по количеству встреч за оранжевых Эдвина ван дер Сара, находившегося в
статусе рекордсмена страны по этому показателю 4002 дня. У ван дер Сара 130
игр
Снейдер дебютировал за сборную Голландии 30 апреля 2003 года в товарищеской встрече с Португалией (1:1) в Эйндховене. Тогда хавбеку было 18 лет, и он выступал за «Аякс», а сборной руководил Дик Адвокат.
«131 матч - это достаточно много. Эдвин ван дер Сар сыграл 130, но он был вратарем. Основные голкиперы редко пропускают матчи, их карьера обычно длится дольше. Полагаю, мой рекорд будет держаться достаточно долго», - цитирует Снейдера официальный сайт УЕФА.
Матч
Голландия - Люксембург - 5:0 (2:0)
Голы
Роббен 21 (1:0). Снейдер 34 (2:0). Вейналдум 62 (3:0). Промес 70 (4:0). Янссен 84 (5:0 - пен.).
Состав
Голландия: Силлессен, Блинд, Худт, де Врей, Велтман, Снейдер (Аке, 82), Роббен (Ленс, 73), Депай (Промес, 66), Вейналдум, Стротман, Янссен
Люксембург: Шон, Махмутович, Шано (Дельгадо, 25), Мальже, Мартинс Перейра, Янс, Тилль С., Родригес (Бонерт, 85), Тилль В. (Герсон, 54), Тюрпель, Бенси
Предупреждения:
де Врей, 78 - Янс, 16; Тилль В., 51; Мальже, 55; Мартинс Перейра, 90
Судья:
Бартош Франковски (Польша)
Место и дата
09 июня 21:45, , Онлайн-трансляция