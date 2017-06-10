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Снейдер стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Голландии

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

В матче со сборной Люксембурга в квалификации  (5:0) полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер сыграл за команду в 131-й раз. Это новый рекорд «оранжевых».

Полузащитник «Галатасарая» обошел по количеству встреч за оранжевых Эдвина ван дер Сара, находившегося в статусе рекордсмена страны по этому показателю 4002 дня. У ван дер Сара 130 игр

Снейдер дебютировал за сборную Голландии 30 апреля 2003 года в товарищеской встрече с Португалией (1:1) в Эйндховене. Тогда хавбеку было 18 лет, и он выступал за «Аякс», а сборной руководил Дик Адвокат.

«131 матч - это достаточно много. Эдвин ван дер Сар сыграл 130, но он был вратарем. Основные голкиперы редко пропускают матчи, их карьера обычно длится дольше. Полагаю, мой рекорд будет держаться достаточно долго», - цитирует Снейдера официальный сайт УЕФА. 

Матч

Голландия - Люксембург - 5:0 (2:0)

Голы

Роббен 21 (1:0). Снейдер 34 (2:0). Вейналдум 62 (3:0). Промес 70 (4:0). Янссен 84 (5:0 - пен.).

Состав

Голландия: Силлессен, Блинд, Худт, де Врей, Велтман, Снейдер (Аке, 82), Роббен (Ленс, 73), Депай (Промес, 66), Вейналдум, Стротман, Янссен

Люксембург: Шон, Махмутович, Шано (Дельгадо, 25), Мальже, Мартинс Перейра, Янс, Тилль С., Родригес (Бонерт, 85), Тилль В. (Герсон, 54), Тюрпель, Бенси

Предупреждения:

де Врей, 78 - Янс, 16; Тилль В., 51; Мальже, 55; Мартинс Перейра, 90

Судья:

Бартош Франковски (Польша)

Место и дата

09 июня 21:45, , Онлайн-трансляция

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