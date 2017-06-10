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Владимир Гранат: Спасибо «Ростову» за незабываемый сезон

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

«Ростов» подтвердил, что его защитник Владимир Гранат перейдет в «Рубин».

«Спасибо «Ростову» за незабываемый сезон. Хочу сказать слова благодарности партнерам по команде, всем болельщикам, клубу и городу за теплый прием, доверие и поддержку! Эта команда останется в моем сердце, как и мгновения радости от наших общих побед! Спасибо вам за все!», - приводил слова игрока официальный сайт ростовчан.

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