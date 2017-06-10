Букмекеры уверены в победе Халеп над Остапенко
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Букмекерские конторы выставили котировки на женский финал Открытого чемпионата Франции, в котором встретятся Елена Остапенко и Симона Халеп.
Победа латвийской теннисистки оценивается коэффициентом 3,49, тогда как виктория румынки идет за 1,28.
Матч начнется сегодня в 16:00 мск.
Матч
Остапенко Е. (Латвия) - Халеп С. (Румыния)
Место и дата
10 июня 16:00, , Онлайн-трансляция
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