Стив Керр: Мы должны побеждать «Кливленд» в пятом матче

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр поделился впечатлениями после матча против «Кливленда» в финальной серии НБА. Напомним, что его команда уступила со счетом 116:137.

«Эти серии (нынешняя и прошлогодняя) похожи, так как и в прошлом году мы вели в серии со счетом 3:1. И в прошлом году мы чувствовали себя отлично в такой ситуации. У нас отличное положение. Мы блестяще выступили на своей площадке и один раз проиграли дома. Теперь мы должны использовать это и одержать итоговую победу. Мы должны победить в пятом матче.

Грин? Я уверен, что его не дисквалифицируют на пятый матч. Может быть, я окажусь неправ. Посмотрим», - цитирует Керра официальный сайт НБА.

В четвертом матче финальной серии плей-офф НБА «Кливленд» на домашней площадке разгромил «Голден Стэйт» со счетом 137:116.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кавальерс» Кайри Ирвинг, в его активе 40 очков, 7 подборов и 4 передачи, у соперника больше всех очков набрал форвард Кевин Дюрант – 35.

В серии до четырех побед «Кливленд» впервые выиграл у «Голден Стэйт» и сократил отставание в счете – 1:3. Пятый матч противостояния состоится 13 июня на «Оракл-Арене» в Окленде.

НБА. Плей-офф

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