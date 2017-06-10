Стив Керр: Мы должны побеждать «Кливленд» в пятом матче
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тренер «Голден Стэйт» Стив Керр поделился впечатлениями после матча против «Кливленда»
в финальной серии НБА. Напомним, что его команда уступила со счетом 116:137.
«Эти
серии (нынешняя и прошлогодняя) похожи, так как и в прошлом году мы вели в
серии со счетом 3:1. И в прошлом году мы чувствовали себя отлично в такой
ситуации. У нас отличное положение. Мы блестяще выступили на своей площадке и
один раз проиграли дома. Теперь мы должны использовать это и одержать итоговую
победу. Мы должны победить в пятом матче.
Грин?
Я уверен, что его не дисквалифицируют на пятый матч. Может быть, я окажусь
неправ. Посмотрим», - цитирует Керра официальный сайт НБА.
В четвертом матче финальной серии плей-офф НБА «Кливленд» на домашней
площадке разгромил «Голден Стэйт» со счетом 137:116.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кавальерс» Кайри
Ирвинг, в его активе 40 очков, 7 подборов и 4 передачи, у соперника больше всех
очков набрал форвард Кевин Дюрант – 35.
В серии до четырех побед «Кливленд» впервые выиграл у «Голден Стэйт» и
сократил отставание в счете – 1:3. Пятый матч противостояния состоится 13
июня на «Оракл-Арене» в Окленде.
НБА. Плей-офф
Финал
Четвертый матч
Кливленд - Голден Стэйт - 137:116 10 июня 04:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Кливленд - Голден Стэйт - 137:116
10 июня 04:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция