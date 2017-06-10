Леброн Джеймс стал третьим в списке самых результативных игроков финальных серий НБА

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс вышел на третье место в списке самых результативных игроков финальных серий НБА, сообщает RT.

В четвертом матче серии финала НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» он набрал 31 очко и довел общее число зачетных баллов в финальных сериях до 1206 очков. Это позволило Джеймсу обойти в почетном списке бывшего защитника «Чикаго» Майкла Джордана, у которого 1176 очков.

Лидером по количеству очков в финальных сериях НБА является экс-игрок «Лос-Анджелеса» Джерри Уэст (1679). Второе место у его одноклубника Карима Абдул-Джаббара (1317).