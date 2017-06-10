Шарапова получила травму и может пропустить турнир в Бирмингеме

Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму. Ее участие в турнире WTA в Бирмингеме (WTA) под вопросом.

Как сообщает Lenta.ru, Шарапова испытывает проблемы с ногой, которые начались в мае на Открытом чемпионате Италии. Тогда 30-летняя россиянка вынуждена была сняться с соревнований в матче второго круга. Во встрече с представительницей Хорватии Мирьяной Лучич-Барони Шарапова отказалась от продолжения борьбы в третьем сете при счете 4:6, 6:3, 2:1 в свою пользу.

Ранее Шарапова получила wild card на турнир в Бирмингеме. Эти соревнования пройдут с 12 по 18 июня. Также Мария планировала участвовать и в квалификации Уимблдона. Основная сетка Уимблдона пройдет с 3 по 16 июля.