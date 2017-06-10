Тайрон Лью: В матче с «Голден Стэйт» мы играли в свой баскетбол
Главный тренер «Кливленда» Тайрон Лью поделился
впечатлениями после матча финальной серии НБА против «Голден Стэйт». Напомним,
что его команда победила со счетом 137:116.
«Мы действительно играли энергично в этом
матче, мы хотели победить. Сегодня мы действительно играли в свой баскетбол, с
которым мы можем побеждать. Сегодня мы были тем, кем являемся на самом деле. Мы
сделали много точных бросков. Кроме того, мы довольно неплохо сыграли в
обороне.
Я доверяю своим парням. Тристан Томпсон
сыграл отлично, Джей Ар Смит был великолепен в последних двух матчах. Я верю в
своих ребят. Надеюсь, нам удастся вернутся сюда на шестой матч и победить», -
цитирует Лью Bleacher Report.
В четвертом матче финальной серии плей-офф НБА «Кливленд» на домашней
площадке разгромил «Голден Стэйт» со счетом 137:116.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кавальерс» Кайри
Ирвинг, в его активе 40 очков, 7 подборов и 4 передачи, у соперника больше всех
очков набрал форвард Кевин Дюрант – 35.
В серии до четырех побед «Кливленд» впервые выиграл у «Голден Стэйт» и
сократил отставание в счете – 1:3. Пятый матч противостояния состоится 13
июня на «Оракл-Арене» в Окленде.
НБА. Плей-офф
Финал
Четвертый матч
Матч
Кливленд - Голден Стэйт - 137:116
Место и дата
10 июня 04:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция