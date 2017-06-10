Тайрон Лью: В матче с «Голден Стэйт» мы играли в свой баскетбол

Главный тренер «Кливленда» Тайрон Лью поделился впечатлениями после матча финальной серии НБА против «Голден Стэйт». Напомним, что его команда победила со счетом 137:116.

«Мы действительно играли энергично в этом матче, мы хотели победить. Сегодня мы действительно играли в свой баскетбол, с которым мы можем побеждать. Сегодня мы были тем, кем являемся на самом деле. Мы сделали много точных бросков. Кроме того, мы довольно неплохо сыграли в обороне.

Я доверяю своим парням. Тристан Томпсон сыграл отлично, Джей Ар Смит был великолепен в последних двух матчах. Я верю в своих ребят. Надеюсь, нам удастся вернутся сюда на шестой матч и победить», - цитирует Лью Bleacher Report.

В четвертом матче финальной серии плей-офф НБА «Кливленд» на домашней площадке разгромил «Голден Стэйт» со счетом 137:116.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кавальерс» Кайри Ирвинг, в его активе 40 очков, 7 подборов и 4 передачи, у соперника больше всех очков набрал форвард Кевин Дюрант – 35.

В серии до четырех побед «Кливленд» впервые выиграл у «Голден Стэйт» и сократил отставание в счете – 1:3. Пятый матч противостояния состоится 13 июня на «Оракл-Арене» в Окленде.

НБА. Плей-офф

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