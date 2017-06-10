ЦСКА поздравил Гончаренко с 40-летием

Сегодня исполняется 40 лет главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко. Клуб поздравил его с днем рождения на официальном твиттере.

Поздравляем с юбилеем главного тренера красно-синих Виктора Михайловича Ганчаренко! 🔴🔵 #мыЦСКА pic.twitter.com/gdHXToP979 — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 10 июня 2017 г.





Виктор Гончаренко стал главным тренером ЦСКА 12 декабря 2016 года. Ранее он работал в тренерском штабе Леонида Слуцкого в ЦСКА, после чего белорусский специалист сменил Слуцкого на этой должности. Слуцкий, напомним, со следующего сезона будет работать с «Халл Сити». До этого он тренировал «Урал», «Кубань», «Уфу» и БАТЭ. Вместе с БАТЭ он шесть раз становился чемпионом Белоруссии.