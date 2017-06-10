ЦСКА поздравил Гончаренко с 40-летием
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Сегодня исполняется 40 лет главному
тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко. Клуб поздравил его с днем рождения на
официальном твиттере.
Поздравляем с юбилеем главного тренера красно-синих Виктора Михайловича Ганчаренко! 🔴🔵 #мыЦСКА pic.twitter.com/gdHXToP979— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 10 июня 2017 г.
Виктор Гончаренко стал главным тренером
ЦСКА 12 декабря 2016 года. Ранее
он работал в тренерском штабе Леонида Слуцкого в ЦСКА, после чего белорусский
специалист сменил Слуцкого на этой должности. Слуцкий, напомним, со следующего
сезона будет работать с «Халл Сити». До этого он тренировал «Урал», «Кубань», «Уфу»
и БАТЭ. Вместе с БАТЭ он шесть раз становился чемпионом Белоруссии.
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