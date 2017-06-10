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Бывший главный тренер «Байера» Шмидт возглавил китайский клуб

Источник:  Goal.comКомментарии

Бывший наставник «Байера» Рогер Шмидт назначен главным тренером китайского клуба «Бэйцзин Гоань», сообщает Goal.

Контракт 50-летний специалиста рассчитан на 2,5 года.

На новом посту Шмидт сменил испанца Хосе Гонсалеса, ранее отправленного в отставку.

Напомним, Шмидт возглавлял «Байер» с апреля 2014 по март 2017 года. С ним команда из Леверкузена занимала третье место в чемпионате Германии. 

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