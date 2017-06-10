Кришито может перейти в «Наполи»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито может стать игроком итальянского «Наполи», сообщает La Repubblica.it.

По информации портала, неаполитанцы предложили Кришито контракт на пять лет с зарплатой в 1 миллион 200 тысяч евро и перспективой стать сотрудником молодежной команды «Наполи».

Ранее итальянский защитник сказал, что не собирается продлевать контракт с «Зенитом», который истекает в июне 2018-го.

Кришито перешел в петербургский клуб в 2011 году из «Дженоа», за это время он сыграл за сине-бело-голубых 184 матча и забил 14 голов.

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