Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Кливленд137 : 116Голден Стэйт
Волейбол  США- : -Россия
Футбол  Шотландия- : -Англия
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Футбол  Казахстан- : -Дания
Футбол  Норвегия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кришито может перейти в «Наполи»

Источник:  La RepubblicaКомментарии

Защитник «Зенита» Доменико Кришито может стать игроком итальянского «Наполи», сообщает La Repubblica.it.

По информации портала, неаполитанцы предложили Кришито контракт на пять лет с зарплатой в 1 миллион 200 тысяч евро и перспективой стать сотрудником молодежной команды «Наполи».

Ранее итальянский защитник сказал, что не собирается продлевать контракт с «Зенитом», который истекает в июне 2018-го.

Кришито перешел в петербургский клуб в 2011 году из «Дженоа», за это время он сыграл за сине-бело-голубых 184 матча и забил 14 голов.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Головин перейдет в лондонский «Арсенал»? Таблица трансферов РФПЛГоловин перейдет в лондонский «Арсенал»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«ЦСКА и «Спартак» не должны играть 10 декабря». Разбор проблем календаря РФПЛ«ЦСКА и «Спартак» не должны играть 10 декабря». Разбор проблем календаря РФПЛБывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал, кого должны бояться все клубы страны и что нужно изменить в календаре нового сезона.Юрий Розанов: «Зениту» надо решать проблему отсутствия лидераКомментатор Юрий Розанов высказался на тему комплектации «Зенита».«Зенит» выполнил условия финансового фейр-плей в сезоне-2016/17Следственная палата УЕФА сообщила, что три российских клуба, которые будут принимать участие в Еврокубках, выполнили условия финансового фейр-плей.Сергей Фурсенко: У Луческу не сложилось с игроками «Зенита» в силу мягкости характераГенеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о работе бывшего тренера петербургского клуба Мирчи Луческу.«Зенит» может подписать форварда «Порту» Андре СилвуКак сообщает «Матч ТВ», следующим клубом нападающего «Порту» Андре Силвы может стать «Зенит».«Спартак» и ЦСКА интересуются хавбеком «Интера», на которого также претендует «Зенит»«Спартак» и ЦСКА интересуются хавбеком «Интера», на которого также претендует «Зенит»Как сообщает Ilsussidiario.net, к полузащитнику «Интера» Марцело Брозовичу проявляют интерес сразу два московских клуба – ЦСКА и «Спартак».Исполнительный директор «Динамо»: Были бы счастливы, если бы Данни был в нашей командеИсполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов поделился мнением о возвращении в московский клуб Мигеля Данни.Болельщики «Зенита» признали Данни лучшим игроком сезонаБолельщики санкт-петербургского «Зенита» признали португальского полузащитника Данни лучшим игроком клуба в минувшем сезоне.Дзюба может пропустить месяц из-за миниоперации на коленеФорварду «Зенита» Артему Дзюбе может понадобиться миниоперация на колене, после которой ему предстоит месяц восстановления, сообщил спортивный директор клуба Константин Сарсания.Дуглас Коста может перейти в «Зенит»Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста попал в сферу интересов «Зенита», сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио.«Зенит» нацелился на победу в Лиге чемпионов (видео)«Зенит» нацелился на победу в Лиге чемпионов (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Кристиан Нобоа: Хочу завершить карьеру в «Эмелеке»Эквадорский полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поведал, что переход в санкт-петербургский клуб стал для него неожиданностью. Также Нобоа поделился планами на завершение карьеры.«МЮ», «Реал», «Барса»… и «Зенит»?! Рейтинг самых дорогих футбольных брендов«МЮ», «Реал», «Барса»… и «Зенит»?! Рейтинг самых дорогих футбольных брендов«Зенит» вошел в рейтинг 50 самых дорогих футбольных брендов мира по версии британской исследовательской компании Brand Finance.Двойное чемпионство «Спартака». Красно-белые самые популярныеДвойное чемпионство «Спартака». Красно-белые самые популярные«Советский спорт» рассказывает о том, как одна из крупнейших поисковых систем вызвала новую волну споров о самом популярном клубе России.На презентации Манчини будут присутствовать болельщикиПрезентация Роберто Манчини в качестве главного тренера «Зенита» пройдет в присутствии болельщиков.Защитник «Ромы» и сборной Греции отказался от перехода в «Зенит»Защитник «Ромы» и сборной Греции Костас Манолас отказался от перехода в «Зенит». Об этом сообщает RT со ссылкой на FC Inter News.НТВ в день старта Кубка конфедераций покажет фильм о поездке игроков «Зенита» на буровуюВ эфире общероссийского федерального канала НТВ 17 июня будет показан документальный фильм о поездке игроков «Зенита» на буровую в 2016 году.Луческу может продолжить работу в «Зените»Румынский специалист Мирча Луческу, которого «Зенит» отправил в отставку с поста главного тренера, может продолжить работу в клубе в другой должности.Победитель Лиги чемпионов уже в составе. Что известно про новый «Зенит»?Победитель Лиги чемпионов уже в составе. Что известно про новый «Зенит»?В Петербурге в следующем сезоне появится третий «Зенит». «Советский спорт» отвечает на все вопросы о новом волейбольном клубе.
Футбол
Владимир Гранат: Спасибо «Ростову» за незабываемый сезон
Футбол
Снейдер стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Голландии
Футбол
«Анжи» продлил контракт с Григоряном на один год
Футбол
«Рубин» договорился с «Ростовом» о переходе Граната
все новости
Наполи
Наполикалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Доменико Кришито
Доменико Кришитовсе новости