Евгений Ловчев: Видаль забил чисто, судья ошибся
Обозреватель «Советского спорта» Евгения Ловчев считает, что арбитр матча Россия – Чили Хесус Хиль Мансано ошибся, не засчитав год Артуро Видаля.
– Нарушения там не было, гол Видаля чистый. Судья ошибся, не засчитав этот мяч. У нас, в России, сейчас некоторых известных судей отстраняют о работы в премьер-лиге и отправляют в первую лигу. Например, Карасева. Я бы тоже отправил этого испанского судья в первую лигу.
Матч
Голы
Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).
Состав
Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)
Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)
Предупреждения:
Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция