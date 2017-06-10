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Евгений Ловчев: Видаль забил чисто, судья ошибся

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгения Ловчев считает, что арбитр матча Россия – Чили Хесус Хиль Мансано ошибся, не засчитав год Артуро Видаля.

– Нарушения там не было, гол Видаля чистый. Судья ошибся, не засчитав этот мяч. У нас, в России, сейчас некоторых известных судей отстраняют о работы в премьер-лиге и отправляют в первую лигу. Например, Карасева. Я бы тоже отправил этого испанского судья в первую лигу.

Матч

Россия - Чили - 1:1 (0:0)

Голы

Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)

Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)

Предупреждения:

Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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