Максим Калиниченко: В будущем при наличии хороших предложений хотелось бы продолжить тренировать

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко рассказал о своей работе на телевидении.

- Нынешняя работа на телевидении для вас как хобби?

- Думаю, да. Тем не менее это тоже хороший опыт познания футбола с точки зрения специалиста, - цитирует Калиниченко «Команда номер один». - Правда, закрепиться я там не стремлюсь. Пока полезен, готов этим делом заниматься. Тем более что мне приятно работать в этом коллективе.



- Значит, когда-то планируете ступить на тренерскую стезю?

- Я попробовал тренировать, и мне это понравилось, поэтому в будущем при наличии хороших предложений хотелось бы продолжить движение в том же направлении.



- На телепередачах футболистам от вас достается часто?

- Смею надеяться, что если и достается, то объективно. Я не сторонник того, чтобы заниматься беспочвенным критиканством. Всю свою критику я пытаюсь обосновывать. Хотя в большей степени я лоялен к игрокам, поскольку мне более понятны мотивы тех или иных их ошибок, так как в прошлом я сам был игроком. Думаю, я бы даже назвал себя защитником футболистов.

