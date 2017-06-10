Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Кливленд137 : 116Голден Стэйт
Волейбол  США- : -Россия
Футбол  Шотландия- : -Англия
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Футбол  Казахстан- : -Дания
Футбол  Норвегия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ВИДЕО ДНЯ: Тренер боснийцев выбил зуб игроку греков в матче квалификации ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Боснии и Герцеговины и Греции завершился вничью (0:0). После матча произошла массовая драка с участием игроков и тренеров.

Драка началась с конфликта Эдина Джеко и Костаса Маноласа. Отметим, что оба футболиста выступают за «Рому». После этого ассистент тренера сборной Боснии и Герцеговины Стефан Джилли выбил зуб полузащитнику сборной Греции Яннису Янниоатису.

Матч

Босния и Герцеговина - Греция - 0:0

Состав

Босния и Герцеговина: Бегович, Зуканович, Бичакчич, Враньеш, Шуньич, Вишча, Пьянич, Лулич, Яяло, Ибишевич, Джеко

Греция: Карнезис, Торосидис, Папастатопулос, Стафилидис, Манолас, Манталос, Зека, Фортунис, Циолис, Бакасетас, Митроглу

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

09 июня 21:45, , Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Британское дерби и дебют Бородюка. Что смотреть в субботу в отборе к ЧМ-2018Британское дерби и дебют Бородюка. Что смотреть в субботу в отборе к ЧМ-2018«Советский спорт» анонсирует субботние отборочные матчи ЧМ-2018.Александр Кержаков: Проведение чемпионата мира и Кубка конфедераций выгодно для РоссииФорвард «Зенита» Александр Кержаков считает, что проведение чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций 2017 года принесет пользу России.Снейдер стал рекордсменом по количеству матчей за сборную ГолландииВ матче со сборной Люксембурга в квалификации (5:0) полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер сыграл за команду в 131-й раз. Это новый рекорд «оранжевых».Катастрофа «Ростова», сила сборной и классный гол Промеса (видео)Катастрофа «Ростова», сила сборной и классный гол Промеса (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Букмекеры не сомневаются в победе Германии над Сан-Марино и не принимают ставок на этот исходСегодня состоится матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Германии и Сан-Марино. Букмекеры уверены в том, что победу одержат немцы.Букмекеры считают сборную Англии фаворитом в матче с ШотландиейСегодня состоится матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Шотландии и Англии. Букмекеры считают фаворитом встречи английскую команду.Россия сыграла вничью с Чили, Франция уступила Швеции, а «Кливленд» разгромил «Голден Стэйт». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.ЧМ-2018. Квалификация. Шотландия – Англия, Германия – Сан-Марино и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей шестого тура европейской квалификации чемпионата мира 2018 года.Игорь Криушенко: Одержали победу над болгарами при достаточно неплохой игреГлавный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко поделился впечатлениями от победы над командой Болгарии (2:1) в шестом туре отборочного этапа чемпионата мира-2018.Греция и Босния завершили матч без забитых мячейВ матче шестого тура отборочного этапа чемпионата мира-2018 сборная Боснии и Герцеговины сыграла вничью с командой Греции (0:0).Голы Джаки и Шакири принесли победу Швейцарии в матче с ФарерамиВ матче шестого тура отборочного этапа чемпионата мира-2018 сборная Швейцарии на выезде обыграла команду Фарерских островов со счетом 2:0.Сборная Кипра в гостях одолела ГибралтарФутболисты сборной Кипра в гостях переиграли команду Гибралтара в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 2:1.Сборная Швеции на последней минуте вырвала победу у ФранцииСборная Швеции дома обыграла команду Франции (2:1) в шестом туре отборочного этапа чемпионата мира-2018.Гол Промеса помог сборной Голландии разгромить ЛюксембургСборная Голландии переиграла команду Люксембурга в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 5:0.Сборная Венгрии в гостях уступила АндорреФутболисты сборной Андорры на своем поле переиграли команду Венгрии в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 1:0.Голы Мертенса и Шадли принесли сборной Бельгии победу над ЭстониейСборная Эстонии дома уступила команде Бельгии (0:2) в шестом туре отборочного этапа чемпионата мира-2018.Дубль Роналду помог Португалии в гостях разгромить ЛатвиюФутболисты сборной Португалии в гостях переиграли в команду Латвии в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 3:0.Сборная Белоруссии переиграла БолгариюФутболисты сборной Белоруссии на своем поле одолели команду Болгарии в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 со счетом 2:1.ЧМ-2018. Квалификация. Швеция обыграла Францию, Латвия уступила Португалии и другие матчиРезультаты матчей шестого тура европейской квалификации ЧМ-2018.Саудовская Аравия извинилась за отказ игроков почтить память жертв теракта в ЛондонеФедерация футбола Саудовской Аравии принесла официальные извинения за то, что игроки национальной команды проигнорировали минуту молчания в память о жертвах теракта в Лондоне, сообщает Lenta.ru.
Футбол
Владимир Гранат: Спасибо «Ростову» за незабываемый сезон
Футбол
Снейдер стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Голландии
Футбол
«Анжи» продлил контракт с Григоряном на один год
Футбол
«Рубин» договорился с «Ростовом» о переходе Граната
все новости
Греция
Грециякалендарьстатистика
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговинакалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости