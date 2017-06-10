ВИДЕО ДНЯ: Тренер боснийцев выбил зуб игроку греков в матче квалификации ЧМ-2018

Матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Боснии и Герцеговины и Греции завершился вничью (0:0). После матча произошла массовая драка с участием игроков и тренеров.

Драка началась с конфликта Эдина Джеко и Костаса Маноласа. Отметим, что оба футболиста выступают за «Рому». После этого ассистент тренера сборной Боснии и Герцеговины Стефан Джилли выбил зуб полузащитнику сборной Греции Яннису Янниоатису.

<p> </p>