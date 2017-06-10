ВИДЕО ДНЯ: Тренер боснийцев выбил зуб игроку греков в матче квалификации ЧМ-2018
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч квалификации ЧМ-2018 между сборными
Боснии и Герцеговины и Греции завершился вничью (0:0). После матча произошла
массовая драка с участием игроков и тренеров.
Драка началась с конфликта Эдина Джеко и
Костаса Маноласа. Отметим, что оба футболиста выступают за «Рому». После этого
ассистент тренера сборной Боснии и Герцеговины Стефан Джилли выбил зуб
полузащитнику сборной Греции Яннису Янниоатису.
Матч
Босния и Герцеговина - Греция - 0:0
Состав
Босния и Герцеговина: Бегович, Зуканович, Бичакчич, Враньеш, Шуньич, Вишча, Пьянич, Лулич, Яяло, Ибишевич, Джеко
Греция: Карнезис, Торосидис, Папастатопулос, Стафилидис, Манолас, Манталос, Зека, Фортунис, Циолис, Бакасетас, Митроглу
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
09 июня 21:45, , Онлайн-трансляция
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