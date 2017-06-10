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Полузащитник «Тосно» Причиненко перешел в «Балтику»

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Полузащитник «Тосно» Станислав Причиненко перешел в «Балтику», в которой на правах аренды провел часть предыдущего сезона в ФНЛ.

В составе «Тосно» 25-летний хавбек провел три сезона, в общей сложности сыграл 60 матчей, из них 54 в ФНЛ и 6 в розыгрыше Кубка России, забил один гол.

В минувшем сезоне ФНЛ Причиненко провел 18 матчей и получил две желтые карточки.

«Клуб искренне благодарит Станислава за совместную работу и желает успеха в дальнейшей карьере!» -  говорится на официальном сайте «Тосно».

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