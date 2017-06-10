Александр Кержаков: Проведение чемпионата мира и Кубка конфедераций выгодно для России

Форвард «Зенита» Александр Кержаков считает, что проведение чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций 2017 года принесет пользу России.

«Я был участником многих крупных футбольных событий, в том числе, дважды — чемпионатов мира. А вот туристом быть на них ещё не приходилось. Кубок конфедераций-2017 станет в этом смысле первым. Очень рад, что пройдет он, как и чемпионат мира-2018 именно в России, став, я уверен, самыми лучшим за всю историю проведения таких турниров! А для самой России это еще и выгодно.

Я уже сейчас вижу, как меняется инфраструктура Петербурга. Построен новый современный стадион. Мое поколение футболистов могло только мечтать о таком. Появились и другие спортивные комплексы, в частности, тренировочные. После чемпионата мира-2018 их обещают передать детским спортивным школам. Это даст большой толчок в развитии футбола в городе», - цитирует Кержакова «Свободная пресса».

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.



