Александр Кержаков: Проведение чемпионата мира и Кубка конфедераций выгодно для России
Форвард «Зенита» Александр Кержаков
считает, что проведение чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций 2017 года
принесет пользу России.
«Я был участником многих крупных футбольных
событий, в том числе, дважды — чемпионатов мира. А вот туристом
быть на них ещё не приходилось. Кубок конфедераций-2017 станет
в этом смысле первым. Очень рад, что пройдет он, как и чемпионат
мира-2018 именно в России, став, я уверен, самыми лучшим за всю
историю проведения таких турниров! А для самой России это еще и выгодно.
Я уже сейчас вижу, как меняется
инфраструктура Петербурга. Построен новый современный стадион. Мое поколение
футболистов могло только мечтать о таком. Появились и другие
спортивные комплексы, в частности, тренировочные. После чемпионата
мира-2018 их обещают передать детским спортивным школам. Это даст большой
толчок в развитии футбола в городе», - цитирует Кержакова «Свободная
пресса».
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12
стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем
Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и
Ростове-на-Дону.