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Агент: Будущее Мусы прояснится после общения с руководством «Лестера»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Будущее нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы прояснится после разговора с руководством английского клуба, сообщил агентству «Р-Спорт» представитель игрока Тони Харрис.

Ранее СМИ сообщили, что Муса может перейти в «Фенербахче». Напомним, в клуб из Англии нигериец перешел в 2016 году из ЦСКА. Армейцев ранее тренировал Леонид Слуцкий, в пятницу представленный в качестве главного тренера клуба «Халл Сити».

«Говорить о будущем Ахмеда рано, - сказал Харрис. - Сначала нам нужно пообщаться с руководством «Лестера», определиться. Потом можно будет говорить о дальнейших планах. Я знаю об интересе со стороны других команд, в том числе московского ЦСКА. Читал, что СМИ отправляют Мусу в «Халл», который возглавил Леонид Слуцкий, но я призываю сделать паузу и дождаться конкретики».

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