«Рубин» предлагал Нобоа 2 млн евро в год, но он выбрал «Зенит»

Полузащитник Кристиан Нобоа мог перейти из «Ростова» в «Рубин». В итоге он принял предложение «Зенита».

Как сообщает «Бизнес ОNLINE», «Рубин» предлагал игроку контракт с зарплатой в два миллиона евро в год плюс бонусы в зависимости от выступлений. В последний момент «Зенит» перебил предложение «Рубина» по деньгам.

Нобоа выступал за казанский клуб с 2007 по 2011 года, дважды завоевав с командой золотые медали чемпионата.

Напомним, Нобоа выступал за «Ростов» с лета 2015 года и вместе с командой стал серебряным призером чемпионата России-2015/16. За ростовский клуб 32-летний полузащитник провел 63 матча и забил 11 голов.