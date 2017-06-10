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«Рубин» предлагал Нобоа 2 млн евро в год, но он выбрал «Зенит»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Полузащитник Кристиан Нобоа мог перейти из «Ростова» в «Рубин». В итоге он принял предложение «Зенита».

Как сообщает «Бизнес ОNLINE», «Рубин» предлагал игроку контракт с зарплатой в  два миллиона евро в год плюс бонусы в зависимости от выступлений. В последний момент «Зенит» перебил предложение «Рубина» по деньгам.

Нобоа выступал за казанский клуб с 2007 по 2011 года, дважды завоевав с командой золотые медали чемпионата.

Напомним, Нобоа выступал за «Ростов» с лета 2015 года и вместе с командой стал серебряным призером чемпионата России-2015/16. За ростовский клуб 32-летний полузащитник провел 63 матча и забил 11 голов.

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