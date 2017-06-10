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Георги Костадинов: Трудно играть против команды, которая защищается вдесятером

Источник:  «Прессбол»Комментарии

Полузащитник сборной Болгарии Георги Костадинов прокомментировал выездное поражение от команды Белоруссии (1:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.

«Допустили одну ошибку в первом тайме - и были наказаны. Во втором заключили белорусов на их половине. Жаль, что в итоге проиграли. Мы отдали на поле все. Трудно играть против команды, которая защищается с 10 футболистами сзади. Настроение на нуле. В раздевалке сказали друг другу те слова, которые выносить за ее пределы не стоит», - цитирует игрока «Прессбол».

Матч

Белоруссия - Болгария - 2:1 (1:0)

Голы

Сиваков 33 (1:0 - пен.). Савицкий 80 (2:0). Костадинов 90 (2:1).

Состав

Белоруссия: Черник, Филипенко, Сиваков, Матвейчик, Политевич, Алисейко, Савицкий, Драгун, Маевский, Баланович, Лаптев

Болгария: Михайлов, Манолев, Занев, Божиков, Чорбаджинский, Тонев, Попов С., Костадинов, Дьяков, Попов И., Делев

Предупреждения:

нет - Чорбаджинский, 32

Судья:

Матей Юг (Словения)

Место и дата

09 июня 21:45, , Онлайн-трансляция

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