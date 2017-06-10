Андрей Кутепов: Не сомневаюсь, что «Тосно» будет собирать полный «Петровский»
Источник: «Свободная Пресса»Комментарии
Сенатор Совета Федерации РФ
от Петербурга Андрей Кутепов считает, что на матчах «Тосно» в РФПЛ будет высокая
посещаемость.
— На «Петровском» 21 тысяча посадочных мест.
С началом нового футбольного сезона там будет играть команда
из Ленобласти «Тосно», пробившаяся в премьер-лигу.
— Ее хозяева
уже сетуют на высокую аренду поля. Есть сомнения и в том, что
«Тосно» сможет собирать на свои матчи полный стадион.
— А у меня нет никаких сомнений!
И вообще, в текущем туристическом сезоне через Петербург пройдет, как
предполагается, порядка 7−8 млн. гостей. Это большая цифра, - цитирует Кутепова
«Свободная пресса».
Напомним, что в следующем сезоне «Тосно» впервые
сыграет в премьер-лиге.
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