Андрей Кутепов: Не сомневаюсь, что «Тосно» будет собирать полный «Петровский»

Сенатор Совета Федерации РФ от Петербурга Андрей Кутепов считает, что на матчах «Тосно» в РФПЛ будет высокая посещаемость.

— На «Петровском» 21 тысяча посадочных мест. С началом нового футбольного сезона там будет играть команда из Ленобласти «Тосно», пробившаяся в премьер-лигу.

— Ее хозяева уже сетуют на высокую аренду поля. Есть сомнения и в том, что «Тосно» сможет собирать на свои матчи полный стадион.

— А у меня нет никаких сомнений! И вообще, в текущем туристическом сезоне через Петербург пройдет, как предполагается, порядка 7−8 млн. гостей. Это большая цифра, - цитирует Кутепова «Свободная пресса».

Напомним, что в следующем сезоне «Тосно» впервые сыграет в премьер-лиге.