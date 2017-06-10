«Сталь» после ухода Кучука может прекратить существование
Источник: Tribuna.comКомментарии
По окончании предыдущего сезона каменскую «Сталь»
покинул Леонид Кучук, который возглавил «Ростов». Позднее стало известно, что
клуб может прекратить существование.
Как сообщает Tribuna.com, в клубе четыре месяца не платят зарплату футболистам и
тренерскому штабу. Место «Стали» в УПЛ может занять черниговская «Десна».
В прошлом сезоне «Сталь» заняла восьмое место в
чемпионате Украины.
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