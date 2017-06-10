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«Сталь» после ухода Кучука может прекратить существование

Источник:  Tribuna.comКомментарии

По окончании предыдущего сезона каменскую «Сталь» покинул Леонид Кучук, который возглавил «Ростов». Позднее стало известно, что клуб может прекратить существование.

Как сообщает Tribuna.com, в клубе четыре месяца не платят зарплату футболистам и тренерскому штабу. Место «Стали» в УПЛ может занять черниговская «Десна».

В прошлом сезоне «Сталь» заняла восьмое место в чемпионате Украины.

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