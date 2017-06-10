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WADA прокомментировало прекращение расследования в отношении российских фехтовальщиков

Источник:  RT на русскомКомментарии

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало прекращение расследования по делу о нарушении антидопинговых правил 27 российскими фехтовальщиками.

Как собщили RT в пресс-службе агентства, это решение было принято на основании информации от Международной федерации фехтования (FIE) и доказательств, полученных в результате расследования.

В заявлении WADA отмечается, что цель расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена, на основании которого были выдвинуты обвинения в отношении российских спортсменов, никогда не заключалась в наказании отдельных атлетов. Сообщается, что его целью было определение причастности государства к допинговым нарушениям в России.

Напомним, 9 июня WADA прекратило расследование в отношении 27 российских фехтовальщиков, чьи имена упомянуты в докладе комиссии Макларена.

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что положительное решение WADA в отношении российских фехтовальщиков не подвергалось сомнению.

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