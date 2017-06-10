Димитрис Баколас: Пользы от Олимпиады в Греции больше, чем негатива
Президент Торгово-промышленной палаты Греции
Димитрис Баколас рассказал о пользе, которую его стране принесла летняя
Олимпиада-2004 в Афинах.
— В свое время в моей стране была большая дискуссия на тему: подавать заявку на проведение Олимпийских игр или не подавать. Одни говорили, что Олимпиада принесёт большую пользу Греции. Другие — ничего, кроме урона. А когда решение о проведении Игр-2004 в Афинах было принято, начались споры о целесообразности строительства крупных объектов. Но если кто бывал в Греции до 2004 года и потом, позже, тот не мог не заметить разницы.
Прежде всего, в инфраструктуре. Произошли
разительные перемены. Дороги, аэропорты, морской и железнодорожный
транспорт, даже пляжи стало не узнать, настолько они улучшились.
Я уже не говорю о резко выросшей культуре общения местных
жителей с иностранцами. А это очень сильный фактор в привлечении
в страну туристов, который нельзя не учитывать. Словом, польза
огромная. Лично я хотел бы, чтобы у нас прошла еще парочка
Олимпиад. Тогда Греция точно вышла бы из экономического кризиса.
—
А что сейчас, спустя 13 лет с олимпийскими стадионами
и специализированными комплексами — в каком они состоянии? Как
используются?
— Не скрою, какие-то пустуют. Например,
стадион для игры в бадминтон. Да, много говорилось у нас о том,
что денег на олимпийскую стройку было потрачено больше, чем планировалось.
И что какую-то сумму даже разворовали. Скорей всего, в этом есть
правда. Сыграл свою роль также экономический кризис, который разразился
в Греции вскоре после Игр-2004. Но пользы от Олимпиады,
я настаиваю, все-таки больше, чем негатива. Дороги, аэропорты, гостиницы
используются и сегодня, - цитирует Баколаса «Свободная пресса».