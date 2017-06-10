Димитрис Баколас: Пользы от Олимпиады в Греции больше, чем негатива

Президент Торгово-промышленной палаты Греции Димитрис Баколас рассказал о пользе, которую его стране принесла летняя Олимпиада-2004 в Афинах.

— В свое время в моей стране была большая дискуссия на тему: подавать заявку на проведение Олимпийских игр или не подавать. Одни говорили, что Олимпиада принесёт большую пользу Греции. Другие — ничего, кроме урона. А когда решение о проведении Игр-2004 в Афинах было принято, начались споры о целесообразности строительства крупных объектов. Но если кто бывал в Греции до 2004 года и потом, позже, тот не мог не заметить разницы.

Прежде всего, в инфраструктуре. Произошли разительные перемены. Дороги, аэропорты, морской и железнодорожный транспорт, даже пляжи стало не узнать, настолько они улучшились. Я уже не говорю о резко выросшей культуре общения местных жителей с иностранцами. А это очень сильный фактор в привлечении в страну туристов, который нельзя не учитывать. Словом, польза огромная. Лично я хотел бы, чтобы у нас прошла еще парочка Олимпиад. Тогда Греция точно вышла бы из экономического кризиса.

— А что сейчас, спустя 13 лет с олимпийскими стадионами и специализированными комплексами — в каком они состоянии? Как используются?

— Не скрою, какие-то пустуют. Например, стадион для игры в бадминтон. Да, много говорилось у нас о том, что денег на олимпийскую стройку было потрачено больше, чем планировалось. И что какую-то сумму даже разворовали. Скорей всего, в этом есть правда. Сыграл свою роль также экономический кризис, который разразился в Греции вскоре после Игр-2004. Но пользы от Олимпиады, я настаиваю, все-таки больше, чем негатива. Дороги, аэропорты, гостиницы используются и сегодня, - цитирует Баколаса «Свободная пресса».