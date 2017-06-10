Владимир Обухов: Качественно отдохнули, потихоньку втягиваемся в работу
Нападающий «Кубани» Владимир Обухов рассказал, как команда начала готовиться к новому сезону.
Первый сбор
после отдыха набирает обороты. С каким настроением приступили к работе?
- Настроение хорошее! Вышли из отпуска, отдохнули довольно качественно. Потихоньку втягиваемся в работу. Начинаем спокойно, но, думаю, постепенно нагрузки будут увеличиваться.
- Восемнадцать дней отпуска - это много или
мало?
- В принципе, достаточно. Когда сезон был в формате «весна-осень», летом отдыхали всего неделю. Сейчас отдыхаем больше.
- Врач команды Александр Линский после медицинского
обследования отметил, что все ребята в отличной форме. А вы лично как себя
чувствует?
- С тех пор как в команде ввели контроль жира в организме, все стали за собой тщательно следить. Поэтому все ребята в достаточно хорошей форме. И с каждым днем она будет более оптимальной.
- Последние
матчи прошлого сезона вы пропустили из-за повреждения. Уже успели залечить
травму?
- Да, уже все в порядке. Буду работать на сборах вместе со всеми, но на данном этапе, конечно, нет смысла торопить события с нагрузками.