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Владимир Обухов: Качественно отдохнули, потихоньку втягиваемся в работу

Источник:  ФК «Кубань»Комментарии

Нападающий «Кубани» Владимир Обухов рассказал, как команда начала готовиться к новому сезону.

Первый сбор после отдыха набирает обороты. С каким настроением приступили к работе?
- Настроение хорошее! Вышли из отпуска, отдохнули довольно качественно. Потихоньку втягиваемся в работу. Начинаем спокойно, но, думаю, постепенно нагрузки будут увеличиваться.

 - Восемнадцать дней отпуска - это много или мало?
 - В принципе, достаточно. Когда сезон был в формате «весна-осень», летом отдыхали всего неделю. Сейчас отдыхаем больше.

- Врач команды Александр Линский после медицинского обследования отметил, что все ребята в отличной форме. А вы лично как себя чувствует?
 - С тех пор как в команде ввели контроль жира в организме, все стали за собой тщательно следить. Поэтому все ребята в достаточно хорошей форме. И с каждым днем она будет более оптимальной.

 - Последние матчи прошлого сезона вы пропустили из-за повреждения. Уже успели залечить травму?
 - Да, уже все в порядке. Буду работать на сборах вместе со всеми, но на данном этапе, конечно, нет смысла торопить события с нагрузками.

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