Владимир Обухов: Качественно отдохнули, потихоньку втягиваемся в работу

Нападающий «Кубани» Владимир Обухов рассказал, как команда начала готовиться к новому сезону.

Первый сбор после отдыха набирает обороты. С каким настроением приступили к работе?

- Настроение хорошее! Вышли из отпуска, отдохнули довольно качественно. Потихоньку втягиваемся в работу. Начинаем спокойно, но, думаю, постепенно нагрузки будут увеличиваться.



- Восемнадцать дней отпуска - это много или мало?

- В принципе, достаточно. Когда сезон был в формате «весна-осень», летом отдыхали всего неделю. Сейчас отдыхаем больше.



- Врач команды Александр Линский после медицинского обследования отметил, что все ребята в отличной форме. А вы лично как себя чувствует?

- С тех пор как в команде ввели контроль жира в организме, все стали за собой тщательно следить. Поэтому все ребята в достаточно хорошей форме. И с каждым днем она будет более оптимальной.



- Последние матчи прошлого сезона вы пропустили из-за повреждения. Уже успели залечить травму?

- Да, уже все в порядке. Буду работать на сборах вместе со всеми, но на данном этапе, конечно, нет смысла торопить события с нагрузками.

