«Терек» официально переименован в «Ахмат»
Источник: РФПЛКомментарии
Грозненский клуб РФПЛ сменил название с «Терека» на «Ахмат».
Смену названия подтвердил официальный сайт лиги.
На сайте лиги с сегодняшнего дня клуб значится под
новым названием – РФК «Ахмат» («Республиканский футбольный клуб «Ахмат»). Как
прежде, клуб представляет город Грозный.
Напомним, 6 июня совет «Терека» принял решение о переименовании клуба в «Ахмат». В прошлом сезоне команда заняла пятое место в чемпионате России.
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