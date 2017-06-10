Сухарев на год продлил контракт с «Тосно»

Ян Казаев: Должен был поехать на сбор с «Амкаром», но не смог отказаться от предложения «Тосно»

Полузащитник «Тосно» Ян Казаев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал свой переход в клуб из подмосковных «Химок».