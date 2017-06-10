Сухарев на год продлил контракт с «Тосно»
Источник: ФК «Тосно»Комментарии
Как сообщается на официальном сайте «Тосно» защитник Сергей Сухарев продлил контракт с футбольным клубом из Ленинградской области.
Новый контракт футболиста с командой рассчитан на один год.
В минувшем сезоне Сухарев провел за «Тосно» 15 матчей в первенстве России, забил один гол.
По итогам завершившегося сезона «Тосно» занял второе место в первенстве ФНЛ и впервые в своей истории вышел в РФПЛ.
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