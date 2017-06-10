Вратарь сборной Новой Зеландии Маринович: Ничья с Чили не гарантирует России победу над нами

Вратарь сборной Новой Зеландии Стефан Маринович поделился мнением о сборной России.



– Вы смотрели игру Россия - Чили?

– Да, и ничего нового у сборной России не увидел: команда сильная физически, хорошо обороняется и атакует – все это нам уже было известно.

– Сборная России сыграла вничью с командой из первой четверки мирового рейтинга. Это вас пугает?

– Совсем нет. Мы и не сомневались в силе России. И с другой стороны ничья с какой-то командой вообще не гарантирует им победу над Новой Зеландией, - передает слова Мариновича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи примут четыре города - Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи. Сборная Новой Зеландии в группе А встретится со сборными России, Португалии и Мексики. Матч открытия Россия - Новая Зеландия состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».

«Девятка – лучший!» Новая Зеландия чуть знает о России, но не о сборной России

