Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Кливленд137 : 116Голден Стэйт
Волейбол  США- : -Россия
Футбол  Шотландия- : -Англия
Баскетбол  ЦСКА41 : 33Химки
Футбол  Казахстан- : -Дания
Футбол  Норвегия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вратарь сборной Новой Зеландии Маринович: Ничья с Чили не гарантирует России победу над нами

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вратарь сборной Новой Зеландии Стефан Маринович поделился мнением о сборной России.

– Вы смотрели игру Россия - Чили?
– Да, и ничего нового у сборной России не увидел: команда сильная физически, хорошо обороняется и атакует – все это нам уже было известно.

– Сборная России сыграла вничью с командой из первой четверки мирового рейтинга. Это вас пугает?
– Совсем нет. Мы и не сомневались в силе России. И с другой стороны ничья с какой-то командой вообще не гарантирует им победу над Новой Зеландией, - передает слова Мариновича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи примут четыре города - Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи. Сборная Новой Зеландии в группе А встретится со сборными России, Португалии и Мексики. Матч открытия Россия - Новая Зеландия состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».

«Девятка – лучший!» Новая Зеландия чуть знает о России, но не о сборной России

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Спасибо, Чили! Над чем сборной России нужно работатьСпасибо, Чили! Над чем сборной России нужно работать«Советский спорт» рассказывает, над чем нашей национальной команде нужно работать при игре в обороне.Стефан Маринович: Мы знаем, как играть против российской сборнойВратарь сборной Новой Зеландии по футболу Стефан Маринович поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций против сборной России.Деклан Вайнн: Матч открытия Кубка конфедераций против России будет сложнымЗащитник сборной Новой Зеландии по футболу Деклан Вайнн поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций против России.Деклан Вайнн: Матч с белорусами станет репетицией перед встречей с Россией на Кубке конфедерацийЗащитник сборной Новой Зеландии по футболу Деклан Вайнн поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против команды Белоруссии, который состоится в Минске 12 июня.Валерий Рейнгольд: Кубок конфедераций – несерьезный турнирБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал Кубок конфедераций проходным турниром.Валерий Рейнгольд: Ожидал большего от сборной ЧилиБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России с командой Чили (1:1).«Девятка – лучший!» Что Новая Зеландия знает о России и нашей сборной«Девятка – лучший!» Что Новая Зеландия знает о России и нашей сборнойДаже новозеландцы, оказывается, в курсе, что стадион в Петербурге строили аж 10 лет.Качественный скачок. Михаил Борзыкин – о сборной РоссииКачественный скачок. Михаил Борзыкин – о сборной РоссииОбозреватель «Советского спорта» разбирает матч Россия – Чили, ставший, пожалуй, лучшим в эпоху Станислава Черчесова.Защитник сборной Новой Зеландии Уинн: У России много опасных игроковЗащитник сборной Новой Зеландии Диклан Уинн поделился мнением об игре сборной России.«Лучшим был Головин». Александр Мостовой – о матче сборной России«Лучшим был Головин». Александр Мостовой – о матче сборной РоссииБывший полузащитник сборной России прокомментировал ничейный результат национальной команды в контрольном матче со сборной Чили (1:1).Евгений Ловчев: Лучший – Васин: как играл в отборе, а какой гол забил!Евгений Ловчев: Лучший – Васин: как играл в отборе, а какой гол забил!Обозреватель «Советского спорта» навал пятерку лучших игроков сборной России в матче с Чили (1:1).Евгений Ловчев: У России появилась командаОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев сделал главный вывод матч Россия – Чили (1:1).Александр Кержаков: Проведение чемпионата мира и Кубка конфедераций выгодно для РоссииФорвард «Зенита» Александр Кержаков считает, что проведение чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций 2017 года принесет пользу России.Евгений Ловчев: Видаль забил чисто, судья ошибсяОбозреватель «Советского спорта» Евгения Ловчев считает, что арбитр матча Россия – Чили Хесус Хиль Мансано ошибся, не засчитав год Артуро Видаля.Юрий Семин: Любой сборной приятно выиграть Кубок конфедерацийГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин в беседе с «Советским спортом» обсудил Кубок конфедераций, стартующий в нашей стране на следующей неделе.Катастрофа «Ростова», сила сборной и классный гол Промеса (видео)Катастрофа «Ростова», сила сборной и классный гол Промеса (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Сергей Семак: Результат Кубка конфедераций для меня не так важенГлавный тренер «Уфы» Сергей Семак в разговоре с «Советским спортом» поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, стартующем на следующей неделе.Россия сыграла вничью с Чили, Франция уступила Швеции, а «Кливленд» разгромил «Голден Стэйт». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.Александр Бубнов: Ничья с Чили намного ценнее разгрома в ВенгрииФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры сборной России в товарищеском матче с командой Чили (1:1).Анатолий Бышовец: Игровая идея сборной России требует большего исполнительского мастерства и креативностиЗаслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от игры сборной России в матче с командой Чили (1:1).
Хоккей
Канада и Швейцария сыграют на финском этапе Еврохоккейтура
Теннис
Первушина и Потапова проиграли парный финал юниорского «Ролан Гаррос» канадской паре
Бокс
Повторный бой Джошуа и Кличко может пройти в Нигерии
Футбол
«Волгарь» не отпускает Сутормина на сбор с «Ростовом»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Новая Зеландия
Новая Зеландиякалендарьстатистика
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости