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Защитник сборной Новой Зеландии Уинн: У России много опасных игроков

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник сборной Новой Зеландии Диклан Уинн поделился мнением об игре сборной России.

– Знаю, что многие футболисты сборной России играют в «Зените» и других больших клубах. На этом все. А игру российских команд – «Зенита», ЦСКА – я видел в Лиге чемпионов. Мы смотрели игру Россия – Чили и убедились: в сборной России много опасных игроков, - передает слова Уинна корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи примут четыре города - Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи. Сборная Новой Зеландии в группе А встретится со сборными России, Португалии и Мексики. Матч открытия Россия - Новая Зеландия состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».

«Девятка – лучший!» Новая Зеландия чуть знает о России, но не о сборной России

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