Сергей Усенко: Объекты Олимпиады в Сочи не в очень хорошем состоянии
Заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Усенко рассказал о состоянии объектов зимней Олимпиады-2014
в Сочи.
— Вопрос
использования спортивных объектов после завершения события, для которого они
создавались, весьма актуальный. Мы в своем
регионе это остро почувствовали после Зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Видим,
что не все арены и далеко не сразу превращаются в успешные.
Сложная ситуация, например, с трамплинами. Пока не можем придумать,
как их использовать.
—
Говорят, сейчас, спустя всего три года после окончания Игр, они
в печальном состоянии…
— Я бы сказал иначе: не в очень хорошем.
—
Во сколько обходится их содержание?
— Порядок цифр назвать не могу. Это компетенция собственника, которым является федеральная власть. Но содержание таких объектов дело, действительно, затратное. И мы в Краснодарском крае переживаем, конечно, за состояние трамплинов. Пытаемся найти решение. Как нашли его в отношении некоторых других олимпийских объектов регионального подчинения на территории Сочи, установив льготную ставку налога на имущество. Пока до 2020 года, - цитирует Усенко «Свободная пресса».
Напомним, зимняя Олимпиада-2014 прошла в Сочи с 7 по
23 февраля.