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Сергей Усенко: Объекты Олимпиады в Сочи не в очень хорошем состоянии

Источник:  «Свободная Пресса»Комментарии

Заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Усенко рассказал о состоянии объектов зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

— Вопрос использования спортивных объектов после завершения события, для которого они создавались, весьма актуальный. Мы в своем регионе это остро почувствовали после Зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Видим, что не все арены и далеко не сразу превращаются в успешные. Сложная ситуация, например, с трамплинами. Пока не можем придумать, как их использовать.

— Говорят, сейчас, спустя всего три года после окончания Игр, они в печальном состоянии…
 Я бы сказал иначе: не в очень хорошем.

— Во сколько обходится их содержание?
— Порядок цифр назвать не могу. Это компетенция собственника, которым является федеральная власть. Но содержание таких объектов дело, действительно, затратное. И мы в Краснодарском крае переживаем, конечно, за состояние трамплинов. Пытаемся найти решение. Как нашли его в отношении некоторых других олимпийских объектов регионального подчинения на территории Сочи, установив льготную ставку налога на имущество. Пока до 2020 года, - цитирует Усенко «Свободная пресса».

Напомним, зимняя Олимпиада-2014 прошла в Сочи с 7 по 23 февраля.

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